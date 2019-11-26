كيف يتخلص الدماغ من السموم خلال النوم؟

كشف أخيرا باحثون من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن العلاقة بين خطر الإصابة بمرض الزهايمر وقلة النوم عن الإنسان.

وكانت دراسات سابقة لفتت إلى وجود علاقة بين الإصابة بالزهايمر وقلة النوم لكنها لم تفصل في حيثيات تلك العلاقة لنقص التجارب الميدانية.

فريق باحثي جامعة بوسطن وعلى رأسهم لورا لويس جندوا متطوعين للنوم داخل آلة التصوير بالرنين المغناطيسي مع تغطية رؤوسهم ببطانية خاصة (EEG) واشترطوا عليهم عدم النوم طيلة الليلة السابقة ليكون نومهم عميقا ويساعدهم على كشف خبايا الرقاد عند الإنسان.

التجربة تلك، مكنتهم من كشف السر وراء قلة النوم والإصابة بالأمراض العصبية، التي تفتك بالآلاف كل سنة.

يلفت الفريق الطبي الذي قام بالدراسة إلى التقسيم الكلاسيكي للنوم وهو النوم الخفيف (البداية) والنوم العميق (المرحلة الثانية والأهم في عملية النوم) وأخيرا النوم الرمشي والذي تبدأ خلاله العيش في الرمش استعدادا للاستفاقة الصباحية.

وتقول لورا لويس إن "سحر النوم" يحدث أثناء المرحلة التي تدعى مرحلة النوم العميق التي تتيح لجميع الخلايا العصبية في المخ في العمل بشكل متزامن، وهو أمر لا يحدث في أي مرحلة أخرى من النوم".

كشفت التجربة أنه خلال النوم العميق، يتم تشغيل وإيقاف الخلايا العصبية، وكأنها مصابيح إضاءة صغيرة جدًا.

وعندما يتم إيقاف تشغيلها جميعًا في نفس الوقت، يصبح الدماغ فجأة في حاجة إلى كمية أقل من الأكسجين بنفس الطريقة التي يؤدي فيها تشغيل جميع الأنوار في الحال إلى تقليل استهلاك الكهرباء.

لذلك، يضيف فريق البحث "يحتاج الدماغ إلى كمية أقل من الدم، وبالتالي فإن تدفقه إلى الدماغ يبطئ في تلك اللحظة التي تكون فيها جميع الخلايا العصبية متوقفة".

ويتابع تقرير نشره الفريق على وسائل الإعلام "يسمح نقص الدم لسائل المخ النخاعي، وهو سائل يحيط بالدماغ، بالتدفق. ليتم طرح السموم خارج المخ مثل بيتا اميلويدات التي تتراكم بشكل طبيعي في المخ ويمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل مرض الزهايمر.