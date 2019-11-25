دبي تستضيف مؤتمر الإمارات الخامس لجراحة التجميل يناير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف دبي فعاليات مؤتمر الإمارات الخامس لجراحة التجميل 2020 الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي في الفترة من 16 إلى 18 يناير المقبل تحت عنوان "الجراحة التجميلية والترميمية: ما بين العلم والفن" وتشرف على تنظيمه شعبة جراحة التجميل تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع شركة" اندكس" للمؤتمرات والمعارض العضو في "اندكس القابضة".

وعقدت اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمرا صحفيا في فندق " رافلز دبي " للإعلان عن أجندة المؤتمر بحضور الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية أستاذ الجراحة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات وعدد من الأطباء و المسؤولين المعنيين.

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات متخصصة بالجراحة التجميلية والترميمية ومنها شد الوجه والرقبة وشفط الدهون والسلامة والفعالية والتقنيات الجديدة في نحت الجسم وطب التجديد في أمراض النساء التجميلية ومعالجة الندبات باستخدام الليزر والعديد من ورش العمل المتخصصة التي

تتناول موضوعات هامة مثل الجراحة التجميلية للوجه وجراحة الأنف والحقن والجراحة الترميمية وإعادة بناء اليد والأوعية الدموية الدقيقة وإعادة بناء الوجه وعلاج الجروح.

وسيحظى المشاركون بفرصة الحصول على ما يقارب 30 ساعة من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات الطبية والجمعية العالمية للجراحة التجميلية.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر خلال العام القادم أكثر من 500 مشارك وزائر من أكثر من 25 دولة حول العالم وذلك بمشاركة نحو 20 متحدثا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا اللاتينية والسعودية وعُمان والكويت وإيران والعراق والبحرين والهند. .. فيما سيتم تقديم 100 محاضرة علمية تتناول أهم الموضوعات في مجال الجراحة التجميلية والترميمية بالإضافة إلى عرض ملصقات علمية تسلط الضوء على الأبحاث الجديدة في هذا المجال التخصصي .

وقال الدكتور زهير الفردان إن مؤتمر الإمارات الخامس لجراحة التجميل 2020 يتميز بالشمولية حيث سيضم جميع فروع جراحة التجميل والترميم وهي عبارة عن خمسة فروع تشمل الجراحة التجميلية والجراحة الترميمية وجراحة الكف وجراحة الحروق والندب الجراحية. مؤكدا أن جمعية الإمارات الطبية والهيئات الصحية في الدولة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وضمان سلامتهم حيث يشكلهذا المؤتمر منصة علمية متخصصة تستقطب أفضل الخبراء والجراحين المميزين لعرض آخر التطورات والمستجدات في هذا المجال.

وأضاف أن أجندة الدورة القادمة من المؤتمر تضم عقد العديد من الحلقات العلمية وورش العمل التجريبية منها ورشة تقدمها الهيئة الأمريكية لإعتماد العيادات و مراكز جراحة اليوم الواحد والتي ستناقش موضوع "كيفية اعتماد هذه المراكز والشروط المطلوبة " بما يتماشى مع سياسات الهيئات الصحية في دولة الإمارات فضلا عن عقد جلسات نقاشية لعمليات جراحية حية من قبل أطباء عالميين وورشة عمل حول العناية وعلاج الجروح بأحدث التقنيات العلاجية.

وأشار إلى انه تم استقطاب أشهر الجراحيين العالميين في جراحة التجميل والترميم حول العالم للمشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى دعوة رؤساء تحرير ثلاث أكبر مجلات علمية تخصصية في مجال جراحة التجميل والترميم للمشاركة في المؤتمر ما يسهم في اطلاع الأطباء في دولة الإمارات وخارجها على آخر البحوث العلمية في هذا المجال وعرضها ومناقشتها .

ويقام بالتوازي مع المؤتمر معرض مصاحب يضم أكثر من 20 شركة عارضة من داخل دولة الإمارات وخارجها تعرض أحدث التقنيات الحديثة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية.