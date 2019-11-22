ارتفاع عدد وفيات السجائر الإلكترونية إلى47 بأمريكا

المصدر: وكالات

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض رئة غامض مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 47.

وقالت الهيئة الصحية الأمريكية إن الضحايا كانوا من 25 ولاية أمريكية وكانت أعمارهم تتراوح بين 17 و 75 عاما. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك حتى الآن ألفين و 290 حالة إصابة بمرض الرئة المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يخطط لرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية في استجابة لتفشي مرض الرئة المميت.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض مؤخرا إنهم عثروا على أسيتات فيتامين إي في جميع عينات السوائل التي تم جمعها من رئتي 29 مريضا من 10 ولايات.