ما هي فوائد العسل مع القرفة على الريق؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر العسل مادة متميزة بمذاقها الحلو واللذيذ، ويُصنع عن طريق النحل، ويعتبر مصدراً غذائياً مهماً لجسم الإنسان، حيث ينقل النحل رحيق العسل من الأزهار الموجودة في البساتين، ويحتوي العسل على الفيتامينات والأحماض الأمينية، والسكريات لتشكل عنصراً غذائياً مهماً، وللقرفة مذاقٌ رائع أيضاً ورائحةً جميلة وزكية، فهي تُستخرج من اللحاء الداخلي للأشجار، لتكون عيدان القرفة، ويمكن طحن العيدان لتتكون بودرة القرفة التي تستخدم في عدة مجالات، وفقا لموقع موضوع.

فوائد خليط العسل مع القرفة على الريق

يقضي على حموضة المعدة وسوء الهضم عند تناول العسل مع مسحوق القرفة على الريق.

يعالج خليط القرفة والعسل التهاب وآلام المفاصل عن طريق خلط العسل مع ماء ساخن قليلاً، ثم إضافة ملعقة صغيرة من بودرة القرفة، ثم دهن منطقة الالتهاب وتدليكها بخفة.

يمنع تساقط الشعر: يوضع خليط القرفة والعسل على الرأس مباشرة بعد إضافة زيت الزيتون الدافئ إليه.

يخفف من الكولسترول في الدم: يعتبر خليط القرفة والعسل مهماً في التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم.

يعالج البرد: يعتبر خليط العسل والقرفة مهماً جداً لعلاج نزلات البرد، والكحة، والرشح، وخصوصاً في فصل الشتاء.

يعالج آلام الأسنان: يخفف خليط العسل والقرفة وجع الأسنان بشكل كبير، وذلك بوضع القليل من الخليط مكان الألم.

يخفف آلام المعدة ويطرد الغازات من القولون.

يقوي جهاز المناعة في الجسم؛ لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات، والحديد.

يعالج العقم، لأنّ العسل يعزز الحيوانات المنوية عند الرجال.

يعالج الحساسية بجميع أنواعها.

مفيد للرجيم والتخسيس؛ فهو يمنع تجمع الدهون مرتفعة السعرات الحرارية، شريطة أن يستخدم بانتظام، وعلى الريق.

يؤخر الشيخوخة، ويحافظ على الجلد ناعماً وأملس.

يعالج السعال عند الأطفال والبالغين.

يقضي على رائحة الفم الكريهة.

يعالج التهابات المثانة والجهاز البولي.

يخفف تناول خليط العسل مع القرفة أي مرض عصبي.

يساعد في الوقاية من سرطان المعدة والعظام.

يحارب أمراض القلب؛ وذلك بسبب الخواص المضادة للأكسدة في العسل؛ فهي تمنع التأكسد الذي تسببه الجزيئات الحرة في الجسم.

يرفع مستويات الطاقة اللازمة للجسم.

يحارب الإرهاق؛ لأنه يحتوي على السكر الذي يمد الجسم بالطاقة.

يقوي السمع.

يعالج ضيق النفس.

يحارب الالتهابات الجلدية، كالإكزيما.

يعالج الانفلونزا؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا المسببة للإنفلونزا.

يفيد البشرة في القضاء على البثور الجلدية.

يخفف آلام الدورة الشهرية عند المرأة.