مشروب سحري يحرق الدهون أثناء النوم

المصدر: وكالات

يعد حرق الدهون وخسارة الوزن بأبسط الخطوات وبدون اتباع نظام غذائي قاسي من أهم الموضوعات التي تشغل بال الرجال والنساء.

وذكر موقع health24 أن هناك بعض الطرق التي تساعد على حرق الدهون بشكل سريع دون الحاجة لتناول حبوب أو أدوية التخسيس.

وقدم الموقع مشروباً سحرياً يتكون من القرفة والعسل يتم تناوله قبل النوم، حيث يساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة أثناء النوم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عملية الأيض.

طريقة تحضير مشروب القرفة والعسل لحرق الدهون:

- يتم غلي كوب من الماء ويضع به نصف ملعقة من القرفة.

- يترك على النار لمدة دقيقتين وتركه يبرد.

- يتم اضافة ملعقة عسل أبيض للتحلية، وتناوله قبل الذهاب للنوم بنصف ساعة.