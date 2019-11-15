تعرف إلى أعراض النوبة القلبية الصامتة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث النوبة القلبية الصامتة من دون أي أعراض واضحة أو في بعض الأحيان دون أي أعراض على الإطلاق، وغالبا ما يتم ظهور أعراض قد لا يلاحظها المرء.

وبحسب خبراء الطب ، فإن الدورة الدموية قد تتأثر بالعديد من العوامل الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، أو جلطة دموية تؤثر سلبا على القلب.

وعلى الرغم من أن النوبات القلبية الصامتة عادة ما تكون أكثر شيوعا لدى الرجال، إلا أنها عندما تحدث لدى النساء تكون قاتلة في أغلب الأحيان.

وتشمل الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، ألماً في الصدر، وصعوبة في التنفس والتعرق، إلا أن النوبة القلبية الصامتة، تختلف أعراضها، إذ قد تشمل الشعور بالتعب وعدم الارتياح والكسل، إضافة إلى صعوبة بسيطة في التنفس أحيانا ، والإحساس بالإغماء أو الدوار أو الضعف، الذي يختفي من تلقاء نفسه أو يزداد شدة إلى حد الانهيار، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال الدكتور جورج بلوتزكي، في مستشفى بريغهام النسائي التابع لجامعة هارفارد: "قد يشعر الناس بالإرهاق أو الانزعاج الجسدي ويجدون صعوبة في العمل الزائد، أو قلة النوم أو بعض الآلام أو الأعراض العامة المرتبطة بالعمر. ويمكن الخلط بين الأعراض النموذجية الأخرى مثل ألم خفيف في الحلق أو الصدر، مع الشعور بحرقة في المعدة. وتتسبب النوبات القلبية الصامتة في الغالب بحدوث ندبات وأضرار في القلب، قد تزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية ثانية وربما أكثر ضررا".