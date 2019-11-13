ما فائدة إضافة ملعقة من السكر إلى الشامبو؟

المصدر: البيان الإلكتروني

هل تعرفون أن فروة الرأس تحتاج إلى المساعدة للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها؟ وأن ملعقة من السكر قادرة على تقشيرها والمساعدة في تجديد خلاياها، مما يساهم في الحصول على شعر حيويّ وصحّي.

إن العناية بفروة الرأس ضروريّة للحفاظ على حيويّة الشعر، ولكن هذه العناية تتطلّب وقتاً وجهداً. وبعد الشامبو، والبلسم، والقناع لا يبقى لدى معظمنا الكثير من الوقت لاستعمال مستحضرات أخرى تكون مغذّية أو مقشّرة. لذلك، يكفي في هذه الحالة الاستعانة بمكوّن موجود في مطابخنا للاستفادة من خصائصه المقشّرة في هذا المجال، وفق وما نشرته العربية نت.

- التقشير بالسكر:

لتحضير مقشّر للشعر سريع المفعول وغير مكلف، يكفي أن نضيف ملعقة كبيرة من السكر إلى كميّة الشامبو التي نستعملها لغسل الشعر. فنحصل بذلك على شامبو مقشّر يتمتع بمفعول منظّف ومجدّد للخلايا في الوقت نفسه.

إن تدليك هذا الخليط على الشعر الرطب يساهم في إزالة الخلايا الميتة التي تمنع فروة الرأس من التنفّس بشكل طبيعي، أما شطفه فسهل وسريع أيضاً. وهو يسمح للبلسم ومستحضرات العناية التي تطبّق بعده أن تصل بسهولة إلى فروة الرأس وتصبح أكثر فعالية.

يكفي استعمال هذا الشامبو المقشّر كل غسلتين أو ثلاثة للاستفادة من خصائصه المقشّرة دون أن يتسبّب بأي تحسّس في فروة الرأس.

- خلطات مقشّرة فعّالة جداً:

للجمع بين المفعول المقشّر للسكر والخصائص المغذّية لمكوّنات أخرى، جرّبوا الخلطات الطبيعيّة التالية:

• مقشّر السكر الأبيض والزيوت الأساسيّة: لتحضيره يكفي خلط بضع قطرات من زيت اللافندر، أو الياسمين، أو الخزامى مع القليل من السكر للحصول على قناع مقشّر يُفرك على فروة الرأس ثمّ يُترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بالشامبو. تساعد هذه الزيوت على ترطيب وتغذية الشعر بالعمق بعد أن يقوم السكر بإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح فروة الرأس.

• مقشّر السكر البني وزيت الزيتون:

لتحضيره يكفي خلط كميّة مماثلة من السكر البني وزيت الزيتون، على أن يتمّ تدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركه على الشعر لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. يساهم المفعول المرطّب لزيت الزيتون في حماية الشعر من الجفاف وإكسابه لمعاناً فورياً.

• مقشّر السكر البني وبيكربونات الصوديوم:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقة صغيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من الشامبو و3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي. يُدلّك هذا الخليط على فروة الرأس ويُترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. وهو يُستخدم مرة واحدة في الشهر لإزالة البكتيريا ومعالجة القشرة.

• مقشّر السكر البني وزيت الجوجوبا:

لتحضيره يكفي خلط ملعقتين من السكر البني، وملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين من زيت الجوجوبا، وملعقة من الملح البحري. يُنصح بتدليك فروة الرأس بهذه الخلطة ثمّ تركها على الشعر لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. يُعالج هذا المقشّر تساقط الشعر كما يرطّب الشعر بالعمق ويؤمّن له حماية من أشعة الشمس.

• مقشّر السكر البني والشوفان:

لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من السكر البني، وملعقتين من الشوفان المطحون، وملعقتين من البلسم. يتمّ فرك فروة الرأس بهذا المزيج ثمّ تركه على الشعر لمدة ربع ساعة قبل غسله بالشامبو. تعمل هذه الخلطة على تجديد فروة الرأس وترطيبها بالعمق، ولذلك يُنصح باستعمالها مرة كل أسبوعين للحفاظ على شعر نظيف وحيويّ.