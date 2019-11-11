علامات تحذيرية خطيرة تشير إلى مرض سرطان الفم القاتل

المصدر: البيان الإلكتروني

يستخدم مصطلح سرطان الفم لوصف أي ورم يظهر في التجويف الفموي، وقد يتشكل عندما تتطور الخلايا على الشفاه أو الفم، إلى تغييرات في الحمض النووي، وليس من الواضح ما الذي يسبب هذه الطفرات التي تؤدي إلى هذا السرطان، ومع ذلك، حدد الأطباء العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به.

ويصاب نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي قد تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة.

ويشير الأطباء إلى أن ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم، على وجه التحديد، على اللسان أو بطانة الفم، قد تكون علامة تحذيرية عن المرض.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الفم واحدا أو أكثر من قرح الفم التي لا تلتئم بعد ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى النزيف غير المبرر، والألم عند البلع، والتهاب الحلق المستمر، والتنميل في الفم، والتكتلات غير المعتادة في الفم أو بحة مستمرة في الصوت، وفقاً لروسيا اليوم.

وينصح بضرورة زيارة الطبيب على الفور عند ظهور أي علامات وأعراض تستمر لأكثر من أسبوعين من الأعراض السابق ذكرها.