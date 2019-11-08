أفضل 5 أطعمة لإنقاص الوزن

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد مسألة إنقاص الوزن ذات أهمية كبيرة لدى الكثيرين وتشغل بالهم، خاصة مع انتشار ضغط الدم والسكري والسمنة.

وحدد المختصون عن التغذية بعض الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في الحمية الغذائية.

زيت الزيتون

يعتبر من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعله زيتا صحيا. وتقول أبحاث إن زيت الزيتون يحتوي على مواد تساعد الأمعاء في إرسال إشارات للدماغ للشعور بالشبع.

وينصح بإضافة زيت الزيتون إلى السلطة، مما يعزز فوائد الخضراوات، ويرفع كم كفاءة مضادات الأكسدة فيها، وفقا لسكاي نيوز.

سمك السالمون

تساعد الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل السالمون في تعزيز الشعور بالشبع لدى الإنسان، كما أنها ذات سعرات حرارية أقل، وهو ما يجعلها طعاما مثاليا للباحثين عن وزن صحي.

فضلا عن ذلك فإن أسماك السالمون تزود جسم الإنسان بكميات كبيرة من اليود، الذي يعتبر مهما لتحسين أداء الغدة الدرقية والحفاظ على التمثيل الغذائي.

البيض

يعتقد كثيرون أن البيض الغني بالكوليسترول يسبب زيادة في الوزن، وهذا اعتقاد خاطئ. إذ أثبتت الأبحاث أن البيض لايزال يشكل أفضل غذاء لفقدان الوزن.

وتقول دراسات إن تناول البيض في وجبة الإفطار يرفع شعور الإنسان بالشبع ويجعل الشخص يأكل أقل خلال اليوم. كما أن البيض يساعد الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية بالحصول على سعرات حرارية أقل.

الفطر

بإمكان الذين يتبعون حميات غذائية خالية من اللحوم، بسبب ما تحتويه من الدهون، تناول الفطر الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير، ويحتوي في الوقت نفسه على مواد غذائية شبيهة لتلك التي في اللحوم.

اللبن

أشارت دراسة بريطانية إلى أن اللبن يعتبر من الأطعمة التي تلعب دورا مهما لدى الراغبين في الحفاظ على أوزانهم مع تقدمهم في العمر.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الدور الذي يلعبه اللبن في تخفيض الوزن، يعتقد العلماء أن وجود مادتي البروبيوتيك والفلورا في اللبن يساعدان في فقدان الوزن.