اعتماد طريقة مريحة لفحص سرطان الرحم في المنزل

المصدر: دبي – نهى حوا

أفاد باحثون في بريطانيا عن قرب الاستغناء عن فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم المعتمدة في العيادات، والاستعاضة عنها بأطقم فحص منزلي تتيح للنساء أخذ عينات بول أو مسحات في خصوصية منازلهن، قبل إرسالها إلى المختبر للتحليل، والنظر في أي تغيير كيميائي للحمض النووي يسببها المرض.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل»، نقلاً عن العلماء الذين طوروا أطقم الفحص في جامعة كوين ماري في لندن، أنهم يأملون في أن يصبح هذا الفحص روتينياً في غضون 3-5 سنوات، بعد أن كشفت الطريقة الجديدة عن دقتها بنسبة 80% على غرار الطريقة الحالية التي تعتمد على قحط عنق الرحم، حسب قولهم.

ويعتقد العلماء أن أطقم الفحص سوف تساعد في وقاية آلاف النساء اللاتي يصعب عليهن أخذ مسحة بشكل منتظم في العيادات، وإراحة النساء من الفحص الحالي الذي يسبب الإزعاج أو حتى الألم لمن تجاوزت أعمارهن الخمسين.