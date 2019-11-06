هذه المأكولات تعكر مزاجك،

المصدر: البيان الإلكتروني

تنصح أخصائية التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، بالتخلي عن الحلويات وبعض الأطعمة إذا كان الشخص في حالة مزاجية سيئة، لأنها يمكن أن تسبب تغيرات معاكسة تماما.

وقالت أخصائية التغذية الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن للحلويات أثراً سيئاً عند تناولها على معدة فارغة.

وأضافت الخبيرة أن الأشخاص الذين يعانون من حالة انخفاض السكر قد تقل مقاومتهم "حتى مع زيادة مستوى السكر في الدم ويمكن أن يكون ذلك عاملاً سلبياً، فإذا شعرت بتوعك، تنخفض حالتك المزاجية، فتقوم بأكل الحلوى لتفادي ذلك، صحيح أن السكر سيرتفع ويتحسن مزاجك العام، لكنه سيشهد انخفاضا حادا بعد ذلك، والنتيجة هي أن التعب والتهيج سيحلان محل شعور السعادة".

وحذرت الأخصائية من الرغبة في تناول الأشياء المالحة، لأنها في البداية ستعطي شعورا بالحيوية والنشاط، ثم ستسبب انهيارا كاملا، وهذا ينطبق أيضا على النقانق والسجق واللحم المقدد وأي نوع آخر من أنواع اللحوم المصنعة.

ونصحت الخبيرة بالابتعاد عن تناول اللحوم الدهنية والسلطات مع المايونيز، فهي تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والذهنية، لأن المعدة سوف "تسحب" كمية لا بأس بها من الدم أثناء هضم الطعام الثقيل، وهذا سوف يؤدي إلى التعب وسوء الحالة المزاجية.

وللحفاظ على الحالة المزاجية الجيدة، وفقًا للخبيرة فمن الأفضل تناول الموز والطماطم والفواكه الحمضية بالإضافة إلى الجزر والشوكولاته الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان.

وإذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب الخفيف، فمن الأفضل تناول دقيق الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية أو الأسماك الدهنية.