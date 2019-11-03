دواء جديد للتليف الكيسي

المصدر: نهى حوا

وافقت وكالة الأغذية والدواء على دواء جديد يمكن أن يستفيد منه 90% من مرضى التليف الكيسي ممن أعمارهم 12 عاماً وما فوق، وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بمقدور الدواء أن يحول هذا المرض المميت إلى حالة يمكن التحكم بها.

وكتب مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيز كولينز، الذي قاد فريق البحث الخاص بتحديد الجين الذي يسبب المرض الوراثي عام 1989، في افتتاحية نشرت بمجلة "نيوانجلاند للطب": "الاستنتاجات تشير إلى أنه قريباً ربما سيكون من الممكن تقديم علاجات آمنة وفعالة مستهدفة للجزيئيات إلى نسبة 90% من الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي".

ووصفت دراستان حديثتان أيضا نتائج الاختبارات السريرية على العلاج الجديد المسمى "تراكافتا"، المؤلف من ثلاثة أدوية، والذي تقوم بتمويله شركة "فيرتسك للأدوية"، أنه، من بين أمور أخرى، أظهر المرضى الذين تلقوا العلاج تحسناً في مقياس رئيسي في سعة الرئة.