5 فوائد للعشاء المبكر أهمها خسارة الوزن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحفل المواقع بالحديث عن الوزن المثال وكيفية التوصل إليه لكن الإرشادات الأبرز لخسارة الوزن التي سنتناول هنا للمثل بتناول العشاء المبكر لما في ذلك من فائدة في تقليص مقاومة الأنسولين، وتحسين نوعية النوم والتخفيف من حدّة الالتهابات في الجسم.

أولى الفوائد الخمس الناجمة عن تناول وجبات العشاء في وقت مبكر تتمثل بتقليص مقاومة الأنسولين الذي يحدث حين لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل مناسب، وتعتبر السبب الأساسي في السكري من النوع الثاني.

تحسّن نوعية النوم يأتي في المقام الثاني حيث أن تناول الطعام في وقت متأخر يتسبب بالحموضة والغازات ومؤشرات أخرى على سوء الهضم.

الأكل في وقت مبكر يخفف من الإصابة بالالتهابات التي تعتبر المسبب الرئيسي لعدد من الأمراض. كما أنه يؤدي إلى عملية هضم أفضل وأمعاء أكثر صحة.

إن تناول عشاء خفيف واستهلاك سعرات حرارية أقل ليلاً، مع النوم الجيد والعملية الهضم الصحية يسهم في تعزيز خسارة الدهون وبالتالي خسارة الوزن.