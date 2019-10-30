لقاح جديد للسل يظهر نتائج واعدة

المصدر: نيودلهي - رويترز، د.ب.أ

أظهر لقاح تجريبي جديد لمرض السل نتائج واعدة في وقاية نصف الأشخاص الذي تلقوه من المرض، وفقاً لما أعلنه علماء، الثلاثاء، ما يشير إلى إحراز تقدم كبير في مكافحة أكثر مرض معد مميت في العالم.

وستجري إتاحة العلاج الجديد من ثلاثة أدوية للمرض في 150 دولة ومنها الهند وجنوب أفريقيا بسعر 1040 دولاراً للجرعة الكاملة، أي أكثر من ضعف التكلفة المقترحة في السابق من خلال منظمات صحية تقدم علاجات أخرى.

يشار إلى أن أكثر من 5ر1 مليون شخص يقضون نحبهم سنوياً بسبب السل، وهو ما يعني أن وجود لقاح، يحقق حتى ولو نجاحاً جزئياً، فإنه سيكون له تأثير كبير.

وأعلنت نتائج التجارب في مؤتمر بمدينة حيدر أباد بالهند، وهي أكثر دولة بها عدد من المصابين بمرض السل في العالم، ونشرت النتائج بمجلة «نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين».

وأعلنت عملاق صناعة الدواء شركة جلاكسو سميث كلاين في بيان أن اختبارات اللقاح أجريت في 11 موقعاً في كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا على أكثر من 3500 من البالغين غير المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والمصابين بمرض السل الكامن.

وقالت الشركة إن نصف البالغين تلقوا جرعتين من اللقاح فيما تلقى الباقون جرعات وهمية، مضيفة إن مرض السل نشط لدى ثلاثة عشر شخصاً في المجموعة التي تلقت اللقاح، ولدى 26 في المجموعة الثانية.

وتتوافق النتائج النهائية مع التحليل الأساسي الذي أجري بعد عامين من المتابعة وتم نشره العام الماضي.

وقالت شراكة مكافحة السل التابعة للأمم المتحدة أمس إن العلاج (بي.بي.ايه.إل) ستحصل عليه الدول المؤهلة عن طريق «جلوبال دراج فاسيليتي» وهي مورد عالمي لعلاجات السل تأسس في عام 2001 للتفاوض على خفض أسعار العلاج.

وعلاج (بي.بي.ايه.إل) يُتناول عن طريق الفم ويعد بفترة علاج أقصر وأكثر ملاءمة من العلاجات المتاحة الآن التي تستخدم مزيجاً من المضادات الحيوية خلال فترة زمنية تصل إلى عامين.

أما المزيج الجديد فيعالج سلالات المرض الأكثر مقاومة للأدوية ويتكون من دواء «بريتومانيد» الذي أقره مؤخراً تحالف السل بالإضافة إلى دواء لاينزوليد ودواء بداكيلين الذي تنتجه جونسون أند جونسون.

والبريتومانيد الذي سيتوفر بسعر 364 دولاراً للفترة علاجية كاملة هو ثالث دواء جديد للسل المقاوم للعقاقير يجاز خلال 40 عاماً بعد بداكيلين وديلامانيد.

وتنتقد المنظمات المعنية بالصحة منذ فترة طويلة تكلفة بداكيلين وديلامانيد. وشنت منظمة أطباء بلا حدود حملة مستمرة وعلنية بشأن جونسون أند جونسون بسبب سعر 400 دولار الذي تباع به الجرعة العلاجية الكاملة التي تستمر ستة أشهر من بداكيلين.

وقالت المنظمة إن بداكيلين يمكن إنتاجه وبيعه بربح 25 سنتاً يومياً وإن سعر مزيج العلاج الكامل للسل المقاوم للعقاقير يجب ألا يزيد على 500 دولار.

لكن شراكة مكافحة السل تقول إن تكلفة علاجات أخرى للسل المقاوم بشدة للعقاقير تتراوح بين ألفين وثمانية آلاف دولار لفترات علاجية تدوم 20 شهراً على الأقل.

وقالت شراكة مكافحة السل إنها ستبدأ بتوريد الجرعات باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدامه.