مشروب سحري يمنحك الشباب الدائم

المصدر: البيان الإلكتروني

الشاي الأسود هو المشروب الشائع والأساسي لدى الغالبية العظمى من الناس، ولا يحظى الشاي الأخضر بنفس الشعبية رغم فوائده الصحية المتعددة، ودوره في تقليل فرص الإصابة بأمراض الشيخوخة، لذلك يجب الحرص على تناوله، ولكن مع ضرورة الحرص على تجنب بعض الأخطاء أو العادات التي تحول دون الاستفادة منه وتسبب مشاكل صحية، وفقا لموقع الكونسلتو.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة 2 أو ٣ أضعاف الشاي الأسود تقريبا، وفقا للدكتور يوسف الحسانين، أستاذ الأغذية وعلوم الأطعمة بجامعة المنوفية، في مصر، موضحا أنه يعتبر بمثابة مهدئ للأعصاب بدرجة عالية جدا، ويحارب أمراض الشيخوخة كلها لكثرة مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

من أمراض الشيخوخة التي يقلل الشاي الأخضر فرص الإصابة بها: مرض السكري، والضغط، والقلب، هذا ما ذكره الحسانين، الذي حذر في الوقت نفسه من الإفراط في تناول المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، ومن بينها الشاي الأخضر، لأن زيادة النسبة المتناولة منها عن حدود معينة يشكل خطورة على الجسم، لأنها تتحول في هذه الحالة لمؤكسدات بدلا من مضادات أكسدة.

أوضح أستاذ الأغذية وعلوم الأطعمة أنه يوجد داخل الجسم ٥٠ شحنة سالبة مثلا، يعادلها٥٠ شحنة موجبة عند تناول مشروب غني بمضادات الأكسدة، لكن إذا وصل عدد الشحنات الموجبة إلى٧٠ شحنة مثلا نتيجة تناول هذه المشروبات بكثرة، تكون الـ٢٠ شحنة الزائدة مواد مؤكسدة، تسبب أضرارا متعددة للجسم، كالتأثير سلبا على القلب، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الكبد، خاصة في حالة الإصابة بدرجة من درجات التليف، وبعض المشاكل الأخرى، مثل:

الشيخوخة المبكرة.

تغير لون الجلد، وظهور تصبغات فيه.

الإصابة بأمراض الشرايين، لأن هذه المواد يحدث فيها نوع من أنواع الأكسدة.