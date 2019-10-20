التعرض للضوء الأزرق يسرع الشيخوخة

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفادت دراسة أميركية أن التعرض المستمر للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر يمكنه أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة البشر.

وقال العلماء في جامعة أوريغون أن تجاربهم على ذبابة الفاكهة أظهرت أن تعريضها لفترات طويلة لهذا الطيف الضوئي أضعف قدرتها على الحركة وتسبب بتدهور خلايا الدماغ لديها.

وأظهر البحث المنشور في مجلة الشيخوخة وآليات الأمراض، أنه حتى الذباب الأعمى، أظهر نوعاً مماثلاً من الأضرار، مما يعني ضمناً أن الذباب لم يضطر إلى "رؤية" الضوء لكي يتضرر.

وعلقت البرفسورة غاغا غيبولتوفيتش على نتائج الدراسة بالقول: "البشر يتعرضون لكميات متزايدة من الضوء في الطيف الأزرق لأن استخدام "الليد" بشكل شائع يبعث نسبة عالية من الضوء الأزرق. لكن هذه التكنولوجيا حتى في البلدان الأكثر تطورا لم تستخدم بما فيه الكفاية لمعرفة تأثيراتها على عمر الإنسان".

ووفقاً للعلماء، فإنه حتى ضوء معتدل نسبياً أظهر أنه قادر على تقصير عمر الذباب بنسبة 5-15%. لكن البرفسورة غيبولتوفيتش أفادت أن النتيجة لا يمكن تطبيقها على البشر حيث أن أدمغة البشر "يصلها ضوء أقل بكثير من أدمغة الذباب"، مضيفة: "يمكننا القول فقط إن التعرض طويل الأمد الى الضوء الأزرق بتأثيرات مضرة على الخلايا، والخلايا في الذباب والبشر يعملان بطريقة مماثلة". وأكدت أنه لو منح الذباب الخيار لكان تفادى الضوء الأزرق.