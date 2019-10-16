عصير قصب السكر غذاء خارق للجسم

المصدر: دبي-البيان

عصير قصب السكر هو الصديق الأمثل لمرضى السكري لفوائده الـ 15 التي تعزز حضوره في النظام الغذائي لكل فرد وليس حصراً على أولئك المرضى فقط، وفقاً لتقرير نشره موقع "إن دي تي في" الهندي.

يعتبر عصير قصب السكر من أكثر المشروبات الصحية ذات المذاق اللذيذ، ومن هذا المنطلق اغتنم مدرب الحياة لوك كوثينهو الفرصة للحديث عن طيف المزايا المتشعب لهذا الغذاء الثري بمزاياه على الجسم والبشرة، ليصفه خلال مقطع فيديو على انستغرام بأنه "غذاء خارق"، لفوائده على الكبد والجهاز المناعي وضغط الدم، حيث يمكن للمرء تناول قطع قصب السكر أو شرب عصيره الطازج لجني فوائده الصحية.

15 سبباً لإدراج عصير قصب السكر في نظامك الغذائي:

1. قصب السكر فعال في إعطاء الزخم للجسم وتعزيز المناعة. ففي حال كنت ممن يعاني من السعال والحمى أو الأنفلونزا، فإن شرب عصير قصب السكر أو تناول قطعه يمكن أن يساعدك على الشفاء سريعاً.

2. عصير قصب السكر فعال قبل الجراحة وبعدها، إذ يسهل عملية الشفاء.

3. مساعدته في الحد من الالتهابات، فضلاً عن الإسهام في التغلب على بعض الآثار الجانبية للأدوية لوفرة المواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها.

4. مصدر غني بفيتامين C والمغنيسيوم ما يجعله شرابًا جيداً لما قبل ممارسة التمارين الرياضية. فعلى سبيل المثال هو مثالي لشخص يتوق للجري في سباق ماراثون أو آخر يحب التعرض لأشعة الشمس طوال اليوم.

5. (الإلكتروليتات) هي المعادن والأملاح الموجودة في الجسم، والتي لها شحنة كهربائية، والتي تكون موجود في قصب السكر فعالة في تحقيق التوازن بين كل من الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، ومن هنا فإنه شراب مناسب للحفاظ على ماء وترطيب الجسم.

6. من جهة أخرى يمكن أن يعزز قصب السكر مستوى البروتينات في جسم الإنسان. ولكن هذا لا يعني غنى قصب السكر نفسه بالبروتين، بل يعمل بشكل متوازٍ مع الأطعمة الأخرى بطريقة تساعد في تعزيز مستويات البروتين في الجسم.

7. علاج فعال لالتهابات المسالك البولية، يقول لوك إن عصير قصب السكر مدر طبيعي للبول ما يجعله ممتازاً لعلاج التهاب المسالك البولية.

8. عصير قصب السكر أحد أفضل الأطعمة لصحة الكلى كذلك.

9. يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل اليرقان والكبد الاستفادة منه عبر إدخال عصير قصب السكر في نظامهم الغذائي.

10. غني بالألياف لذلك يعمل كملين طبيعي كما أنه مفيد لصحة الأمعاء. هو فعال في علاج الإمساك بتسهيله حركة الأمعاء، لذلك يمكن شرب عصير قصب السكر أو حتى مضغ القصب لاتقاء الإمساك.

11. يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري عدم إغفال تناول قصب السكر لاحتوائه على مؤشر منخفض من نسبة السكر، وتناوله إما عن طريق المضغ أو شرب كوب طازج وبارد من العصير.

12. أما الأطفال، فإنه يمكن إعطاء عصير قصب السكر للأطفال الذين يعانون من تسوس الأسنان، أو عبر مضغهم قطعاً صغيرة منه. فبصرف النظر عن علاجه أو تخفيفه تسوس الأسنان هو مقوٍ للأسنان واللثة.

13. في حال الشعور بالإرهاق ونقص الطاقة طوال اليوم فإن قصب السكر مصدر تغذيةٍ رائع ومشروب ممتاز للشفاء. (يجب التأكد من عدم إضافة السكر إلى عصير قصب السكر).

14. بالنسبة إلى صعوبات النوم، فإنه يمكن مضغ قصب السكر قبل الخلود للنوم لغناه بالتريبتوفان، وهو مقدمة للسيروتونين، هرمون يعرف بوظائفه العديدة في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

15. مضادات الأكسدة في عصير قصب السكر بفوائد جمة لصحة البشرة.