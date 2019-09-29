آلية بسيطة تشخّص السرطان

المصدر: دبي - سيد صالح

توصل فريق بحثي بجامعة «كوين ماري» في لندن إلى آلية بسيطة للتشخيص المبكر لمرض سرطان البنكرياس، بحيث يمكنها اكتشاف الورم السرطاني وهو لا يزال صغيراً، وبالتالي زيادة احتمالات انقاذ مرضى هذا الداء من الوفاة بنسبة 60%.ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ميرور»، تعتمد فكرة الآلية على إجراء اختبار معملي بسيط لعينة من بول المريض. ويكتشف هذا الاختبار مزيجاً من 3 بروتينات إذا توافر في العينة بكمية مرتفعة كان ذلك بمثابة إشارة إلى وجود ورم سرطاني بالبنكرياس.

وتقول البروفيسور تاتجانا جيورسيفيك، إحدى عضوات الفريق: «يمكن باختبار بسيط إزالة ورسم سرطاني يبلغ سمكه 1 سنتيمتر أو أقل من البنكرياس، وبالتالي زيادة احتمالات بقاء المريض على قيد الحياة بعد 5 سنوات من تشخيص إصابته بالمرض بنسبة 60%.