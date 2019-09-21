فاكهة تبطئ شيخوخة الدم

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف الخبراء من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن تناول ثمار يطلق عليها "فاكهة الراهب" يساعد على إبطاء الشيخوخة.

ويفيد موقع Food News، استنادا إلى موضوع لعلماء من الصين نشرته مجلة The American Journal of Chinese Medicine، المتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، بأن تناول "فاكهة الراهب" (أرهات) التي تسمى باللغة اللاتينية Siraitia grosvenorii لفترة 10 أشهر أبطأ شيخوخة الفئران المخبرية. وقد فسر الخبراء هذا، بأن هذه الفاكهة تحفز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظام، الذي يولد خلايا الدم الحمراء ويجددها.

ووفقا للخبراء، فإن نتائج هذه التجارب، ستكون نفسها عند البشر، "على أساس هذه التجارب استنتج الباحثون، أن تناول ثمار "فاكهة الراهب" يمكن أن يطيل عمر الإنسان لأنها تحسن وظائف الخلايا الجذعية" بحسب روسيا اليوم.

ويذكر أن Food News قد أفادت في بداية سبتمبر الجاري، استنادا إلى مقال كتبه علماء من الولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية نشر في Science ، بأن شراب الذرة المحتوي على نسبة عالية من الفركتوز هو شراب مسرطن لأنه يسرع في نمو الأورام.