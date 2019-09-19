تحذير من وباء يقضي على مليون شخص في 36 ساعة

المصدر: دبي-البيان

حذر تقرير أعده فريق من الخبراء بقيادة الرئيس السابق لمنظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي مرض يشبه الانفلونزا في العالم في غضون 36 ساعة، يودي بحياة مليون شخص.

ووفقاً للتقرير، كان وباء الانفلونزا الاسبانية الذي تفشى قبل قرن من الزمن قد أصاب بالعدوى ثلث سكان العالم وقضى على 50 مليون شخص، محذراً من انه إذا حدث تفشي شبيه بتلك الأنفلونزا في ظل أعداد السكان الذين يسافرون باستمرار، فإن العواقب قد تكون أكثر سوءاً.

وأصدر مجلس رصد الاستعداد العالمي، وهو فريق من خبراء الصحة بقيادة الرئيس السابق لمنظمة الصحة العالمية، تقريره في محاولة لحث قادة العالم على التحرك، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد الفريق في التقرير: "خطر تفشي وباء في جميع أنحاء العالم خطر حقيقي، فعامل ممرض سريع الانتقال لديه القدرة على قتل عشرات الملايين وتعطيل الاقتصادات وزعزعة الأمن القومي".

واكد التقرير الذي يحمل عنوان "عالم في خطر" بأن الجهود الحالية للاستعداد لتفشي الاوبئة في أعقاب الازمات مثل "أيبولا " غير كافية على الإطلاق.