دواء سرطان يطيل العمر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشف علماء في جامعة ييل الأميركية أن عقاراً جديداً لعلاج السرطان يعمل على الجهاز المناعي، رفع معدل بقاء المرضى على قيد الحياة خمسة أضعاف، مقارنة مع مرضى آخرين تلقوا العلاج الكيميائي المعهود، وذلك في بحث استمر لخمس سنوات.

وأفاد موقع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أن الدواء المناعي، "نيفولوماب"، والمستخدم في علاج سرطانات مختلفة، يعمل عن طريق قطع الطريق أمام البروتين الذي يوقف الجهاز المناعي عن مهاجمة الخلايا السرطانية، وهو يساعد الجهاز المناعي للمريض في العثور وتدمير الخلايا السرطانية أثناء انتشارها.

وأظهر البحث الجديد الذي جرى تقديمه الى المؤتمر العالمي لسرطان الرئة في برشلونة، أن بإمكان هذا الدواء أن يكون بتأثير قوي في إطالة عمر المصابين بسرطان الرئة المتقدم، والذين ليس لديهم سوى خيارات علاج محدودة.