عصير "منزلي" يخفض ضغط الدم المرتفع

المصدر: البيان الإلكتروني

يعاني كثير من الناس، في مختلف أنحاء العالم، من ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة مرضية نادراً ما تكون أعراضها ملحوظة، لذلك إذا استمرت من دون علاج، فقد يزيد خطر تطور المشكلة.

ومن المشكلات الصحية المترتبة على مرض ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال لا الحصر، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا للإحصائيات فإن ربع سكان بريطانيا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والأمر نفسه ينطبق على كثير من دول العالم.

الغريب في الأمر أنه ليس هناك سبب واضح للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، لكن هناك عوامل معينة يمكن أن تعمل على زيادة خطر الإصابة به، مثل التقدم بالعمر، وزيادة الوزن، والوراثة، وتناول الكثير من الملح، وقلة استهلاك الفواكه والخضراوات، والانفعال، وتناول الكثير من الكحول والقهوة، والتدخين، وقلة النوم، وذلك وفق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

ولكي يتمكن المرء، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، من خفض الأعراض، يمكنه أن يجري تغييرا في نظامه الغذائي، أو، بشكل عام، اتباع نظام غذائي صحي، كما أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأفادت دراسة علمية نشرت في مجلة "علوم الأغذية والتغذية" بأن شرب عصير الطماطم، غير المملح، يمكن أن يقلل الأعراض بحسب سكاي نيوز.

وفي الدراسة، طلب من 184 من الذكور و297 من الإناث تناول كميات كبيرة نسبيا من عصير الطماطم غير المملح طوال العام.