أطعمة يجب أن يتناولها الرجال مرّة أسبوعياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على صحة الرجال، فلكل منها فوائد هامة للجسم، ولذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة مرّة أسبوعياً للحصول على فوائدها.

وتعد النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكبد من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الرجال في كأغلب دول العالم.

فبدلاً من علاج الأمراض من خلال الأدوية، يمكن للرجال اتخاذ خطوات لمنع حدوث هذه الأمراض منذ البداية. حيث إن هناك أطعمة تساعد في الحفاظ على الصحة عند تناولها مرة على الأقل أسبوعياً بحسب موقع ويب طب.

1-نبات الهليون

يعد الحصول على الكمية المناسبة من حمض الفوليك وفيتامين ب 12 أمراً ضرورياً لصحة الأعصاب.

ويقدم كوب واحد من الهليون المطبوخ حوالي50 في المائة من الاحتياجات اليومية.

ولذلك ينصح بتناول نبات الهليون مرة واحدة أسبوعياً، فهو يحافظ على صحة الأعصاب ويقي من الاكتئاب.

2-الأفوكادو

يمكن الاستفادة من الأفوكادو في نظامك الغذائي، حيث أنها مصدر وفير للدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة ، والتي تساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة مستوى الكوليسترول المفيد.

كما أنه الأفوكادو يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.

3-الجزر

تساعد الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين في عدم تضخم البروستاتا، وتتوفر البيتاكاروتين في الجزر والبطاطا الحلوة.

ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين في الوقاية من سرطان البروستاتا.

4-الشوكولاتة الداكنة



تتعدد فوائد الشوكولاتة الداكنة للصحة، ولكن يجب اختيار شوكولاتة داكنة ذات جودة عالية وغنية بالفلافانول.

وتحمي الشوكولاتة الداكنة من أشعة الشمس الضارة.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم عن طريق تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يريح الشرايين.

5-بذور الشمر

تعد بذور الشمر من الأطعمة الهامة التي ينصح بتناولها مرة أسبوعياً على الأقل، حيث إنها غنية بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم ومجموعة من المعادن الأخرى.

كما أن المستخلص من بذور الشمر يمكن أن يكون له خصائص مضادة للورم ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

6-الحمص

يحتوي الحمص على نسبة كبيرة من الألياف الهامة للصحة، بالإضافة إلى البروتين.

وبالتالي يساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم وتخفيض ضغط الدم، كما أنه يقي من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن إضافة الحمص إلى طبق السلطة للحصول على فوائده العديدة.

7-الشاي الأخضر

إن الشاي الأخضر غني بالأحماض الفينولية والفلافونويد، وهما مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من إتلاف الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

وبالتالي يمكن أن تقلل مضادات الأكسدة من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا.

ينصح بشرب كوب من الشاي الأخضر يومياً وليس مرة واحدة في الأسبوع، ويفضل عدم إضافة السكر.

8-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

تعد لحوم الأبقار والأغنام والماعز التي تغذيها الأعشاب من المصادر المهمة للبروتين والحديد والزنك.

حيث يقوم الجسم بامتصاص الحديد المشتق من اللحوم الحمراء بسهولة بالمقارنة مع المصادر النباتية، وبالتالي يعزز الحديد في الجسم.

ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناول اللحوم حتى لا تسبب مشكلات صحية عديدة.

9-العدس

مع تقدم العمر، تصبح العظام ضعيفة، مما يزيد من فرص الإصابة بالكسور والهشاشة.

ويعد العدس وغيره من البروتينات النباتية مصدراً هاماً لتعزيز سلامة العظام وامتصاص الكالسيوم.

ينصح بتناول حساء العدس مرة أسبوعياً، أو يمكن إضافته للسلطة.

10-المحار

يلعب المحار دوراً كبيراً في تعزيز القوة الجنسية لدى الرجال، حيث يساعد في تحسين الخصوبة عن طريق زيادة انتاج الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون بفضل محتواه من الزنك.

وبشكل عام، ينصح بتناول مختلف أنواع الأسماك مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على فوائدها العديد.

11-زبدة الفول السوداني

يمكن لزبدة الفول السوداني المساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر بالدم، وتقليل الشعور بالرغبة في تناول السكر.

ولكن يجب التأكد من تناول زبدة الفول السوداني التي لا تحتوي على سكريات.

12-سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من البروتين، ويحتوي على الكثير من الدهون الصحية، وهو مصدر غني بفيتامينات ب.

وبالتالي فإن إدراج سمك السلمون في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتوفر بنسبة كبيرة في سمك السلمون تساهم في تقليل فرص تجلط الدم، وتخفيض مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

13-سمك السردين

السيلينيوم هو معدن نادر ويتوفر في بعض الأطعمة مثل المكسرات البرازيلية والسردين.

وللسيلينيوم دور كبير في الحفاظ على صحة الكبد، كونه يساعد في تكوين إنزيمين أساسيين يمنعان بشكل غير مباشر الأكسدة وتلف الكبد.

14-اللب السوري

لا يعرف كثير من الأشخاص الفوائد التي تعود على الجسم من تناول اللب السوري، حيث أنه غني بالمغنيسيوم والفولات.

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الشعور بالتعب والعصبية، في حين أن قلة الفولات تؤدي إلى التهيج والاكتئاب والأرق.

15-عصير الطماطم

إن احتواء الطماطم على مستويات مرتفعة من اللايكوبين يقنن من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والبنكرياس.

وينصح بتناول عصير الطماطم بعد تصفيته للحصول على نسبة كبيرة من اللايكوبين، ولكن دون أي إضافات.

كما يمكن تناول شرائح الطماطم في طبق السلطة للحصول على فوائد عديدة.