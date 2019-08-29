وقاية لمريضات السكري من تسمم الحمل

المصدر: دبي - نهى حوّا

أشار باحثون في جامعة ساوث كارولينا الطبية، بالولايات المتحدة، إلى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من تسمم الحمل، عندما يترافق الحمل مع الإصابة بداء السكري من النوع الأول.

وأفاد الباحثون بأنهم تمكنوا من تحديد علامات يمكن أن تنبئ بتعقيدات تسمم الحمل قبل حدوثها لدى المريضات اللاتي يعانين من ارتفاع في البروتينات الدهنية، فالمريضات اللاتي لديهن «مظهر موروث 2-2»، وهو موروث يمكن اكتشافه عن طريق فحص الدم، كن أكثر عرضة للخطر الإصابة بتسمم الحمل، ومن خلال مراقبتهن وإبقاء ضغط الدم منخفضاً، يمكن تقليل خطر تعرضهن للوفاة أثناء الولادة.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الجلطة والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها، وعندما يرافق ذلك حمل وسكري من النوع الأول، يمكن أن يضع حياة الأم وطفلها في خطر.