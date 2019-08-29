نصائح لإنقاص الوزن 10 كغم في شهرين

المصدر: البيان الإلكتروني

تتسبب مشكلة السمنة المفرطة في معاناة الكثير حيث تجر وراءها الإصابة بعدة مشاكل صحية، ومنها سوء الحالة النفسية.

ومن هنا يلجأ البعض لطرق مختلفة لفقدان الوزن، والتي منها اتباع بعض النصائح التي تساعد على إنقاص 10 كيلو خلال شهرين نسردها خلال سياق سطور التقرير التالي:

ينصح الخبراء بحسب صحيفة سبق لبدء تلك الحمية الغذائية بتناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل تناول الخبز والموز في وجبة الإفطار، والسلطة الخضراء مع شرائح لحم مشوي في وجبة الغداء وحفنة من المكسرات المختلطة قبل العشاء.

الخطوة الثانية بحسب الخبراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مثل المشي أو ركوب الدراجة، وصعود الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

بعد ذلك تقسيم السعرات الحرارية المطلوبة على مدار اليوم، وفقاً لما يحتاجه الجسم، مع الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بعصائر طبيعية أو تناول الفواكه وشرب الكثير من الماء وشرب حليب قليل الدسم، وأخيراً تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم إلى كميات صغيرة، وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.