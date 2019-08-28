طريقة جديدة تشحن الجسم ضد السرطان

المصدر: دبي - نهى حوّا

اكتشف باحثون في أستراليا طريقة جديدة لشحن جهاز المناعة في الجسم للمساعدة في محاربة السرطان، عن طريق محاكاة الطريقة التي يعرقل بها أحد البروتينات عمل الخلايا الطبيعية القاتلة المعروفة بـ«جنود المناعة» والمسؤولة عن إيقاف نمو الأورام وانتشار السرطان.

ويعتقد الباحثون من جامعة «كوينزلاند» ومعهد «موناش للطب الحيوي»، أن أبحاثهم ستفتح الباب أمام أدوية جديدة للتغلب على مشكلة تثبيط المناعة الذي نشهده في حالات السرطان.

وأفاد العلماء أن الدراسات بيَّنت أن الأورام الخبيثة مرتبطة بكبت نشاط الخلايا القاتلة التي توقف نمو وانتشار السرطان، لكن الإشارات التي تطلقها لتثبيط نشاط الخلايا القاتلة كانت لغزاً، وقد تمكنوا عبر أبحاثهم في المختبر من تثبيط نشاط بروتين «الأكتفين-إيه» المسؤول عن إنتاج أنزيم «غرانزايم بي»، وهو الأنزيم التي تطلقه الخلايا القاتلة لتحريك انتحار الورم، فلاحظوا تباطؤاً في نمو سرطان الجلد «الميلونوما».