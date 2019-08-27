طرق التخلص من تجعيدة الأسد على الجبين

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر تجعيدة الأسد عند قطب الحاجبين لتضفي مسحة من القساوة على ملامح الوجه. وهي غير مرتبطة بالتقدّم بالسن، إذ يمكن أن نلاحظ وجودها في عمر الشباب فما هي أسباب ظهورها وأفضل الأساليب للتخلّص منها؟

يُطلق اسم تجعيدة الأسد على مجموعة التجاعيد العاموديّة الصغيرة التي تطال المنطقة الفاصلة بين الحاجبين نتيجة تقلّص في العضلات. وهي تظهر لدى الأشخاص الذين يعبّرون كثيراً بوجوههم، وفي وقت مبكر جداً قد يكون أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات.

ويُشدّد أطباء التجميل على أن علاج أسباب ظهور هذه التجعيدة يكون أفضل بكثير من معالجة نتائجها، خاصةً أن الحلّ لا يعتمد على محو هذه التجعيدة بل على منعها من التواجد بحسب العربية نت.

- البوتوكس لعلاجها:

يُستعمل البوتوكس في علاج تجعيدة الأسد منذ سنوات عديدة، لكن طريقة تنفيذه تطوّرت مع مرور الأيام، وقد توصّل الأطباء إلى أن حقنه بكميّات صغيرة في أماكن عدة محيطة بالتجعيدة أفضل بكثير من حقنه بكميّة كبيرة في مكان واحد فقط.

عند اكتشافه منذ حوالي 30 عاماً، كان البوتوكس يُستعمل لعلاج الأمراض العصبيّة كونه يُضعف العضلات دون أن يؤثّر على وظيفتها الطبيعيّة، إلا أن استعماله في هذا المجال يتمّ بكميّات تفوق 10 أضعاف الكميّة المستعملة في المجال التجميلي.

كما أن بعض الأشخاص ما زالوا يخضعون للعلاج بالبوتوكس منذ 30 عاماً وحتى اليوم دون أن تظهر عليهم أي أعراض جانبيّة. وذلك شرط أن يتمّ هذا العلاج على يد طبيب قد يكون متخصصا في: جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكّين، اختصاصي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، اختصاصي في طب الجلد، أو اختصاصي في طب العينين.

يقوم الطبيب المعالج بحقن البوتوكس في مكان التقاء العصب بالعضل، أي في المنطقة التي يولد فيها التقلّص العضلي. ويستمرّ تأثير هذه الحقن بين 3 و6 أشهر.

- الحمض الهيالوريني لإخفائها

يعمل الحمض الهيالوريني على التجعيدة نفسها، إذ يقوم بتعبئتها مما يساعد على إخفائها. ولكن العديد من الأطباء لا يحبّذون استعمال الحمض الهيالوريني على منطقة الجبين التي تتميّز بغناها بالأوعية الدمويّة وارتباط بعض هذه الأوعية بحاسة النظر، ما يؤدي إلى إمكانيّة حدوث مشاكل في النظر في حال سوء تطبيقها.

- أساليب أخرى

يمكن إخفاء تجعيدة الأسد بأساليب أخرى بعيدة عن الحقن التجميليّة:

• ارتداء النظارات

تزيد حدّة تجعيدة الأسد لدى الأشخاص الذين يقطبون حاجبيهم باستمرار، ولذلك يُنصح بارتداء نظارات شمسيّة لدى الخروج من المنزل كونها تخفّف من حركات قطب الحاجبين التي تظهر عند التعرض المباشر لضوء الشمس. كما تساعد النظارات الطبيّة في التخفيف من حركات تقليص الحاجبين الناتجة عن اضطرابات في النظر.

• التدليك

يساعد التدليك الذاتي لدى تطبيق مستحضرات العناية ببشرة الوجه في التخفيف من ظهور هذه التجعيدة. يكفي استعمال إصبعي البنصر والسبابة من كل يد لتمليس هذه التجعيدة من وسط الجبين باتجاه الخارج عدة مرات مما يخفف من ظهور تجعيدة الأسد.

• تمارين الوجه

يساعد تمرين عضلات الوجه في الحفاظ على نشاطها والحدّ من ظهور تجعيدة الأسد. ضعي يديكِ على الرأس على أن تكون الأصابع على الجبين باتجاه الحاجبين. استعيني بيديكِ لشدّ الجبين باتجاه أعلى الرأس مع تحريك الحاجبين إلى الأعلى والأسفل في الوقت نفسه. يُنصح بتكرار هذا التمرين 5 مرات متتالية مرة كل يومين.