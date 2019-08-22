حبوب زيت السمك غير مفيدة لمرضى السكري النوع 2

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع 2 ينبغي عدم تشجيعهم على تناول مكملات زيت السمك من نوع أوميغا3.

وقال الباحثون في جامعة إيست انجليا الذين أعدوا الدراسة إنهم بعد مراجعة أكثر من 80 دراسة طبية لم يجدوا أي دليل على أضرار تسببها المكملات لمرض السكري من النوع الثاني، لكنهم أخفقوا أيضاً في إيجاد منفعة لها.

وقالت مؤسسة "ديابيتس يو. كي." إنه من الأفضل تناول أوميغا 3 عن طريق تناول السمك كجزء من نظام غذائي صحي.

وجاءت الدراسة بعد انتشار القلق من أن يكون تناول حبوب زيت السمك أوميغا3 مضر بهؤلاء المرضى، لكن الباحثين وجدوا أن لا تأثير يذكر لها على استقلاب الجلوكوز، بغض النظر عن مدة الدراسة.

وقالت معدة الدراسة الدكتور لي هوبر لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" قد يكون من الأفضل إنفاق المال على أشياء مثل ممارسة النشاط البدني أو تناول الأسماك الزيتية".