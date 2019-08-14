ماذا يحدث لصحتك عند تناول السمسم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتوي بذور السمسم على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمّة التي تُكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحيّة، ويعتبر الاعتدال في استهلاك السمسم المفتاح للحصول على فوائده العظيمة، وذلك بمقدار لا يزيد على ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم في اليوم، ومن فوائد السمسم نذكر ما يأتي:

القيمة الغذائية لبذور السمسم

يحتوي كل 100 غرام من بذور السمسم على:

4.96 غرامات من الماء.

573 سعرا حراريا.

17.74 غراما من البروتينات.

11.8 غراما من الألياف.

0.3 غرام من السكر.

975 ملغراما من الكالسيوم.

14.55 ملغراما من الحديد.

351 ملغراما من المغنيسيوم.

629 ملغراما من الفسفور.

468 ملغراما من البوتاسيوم.

11 ملغراما من الصوديوم.

7.75 ملغرامات من الزنك.

0.79 ملغرام من فيتامين ب6.

97 ميكروغراما من حمض الفوليك.

9 وحدات من فيتامين أ.

0.25 ملغرام من فيتامين ي.

وتعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة ومضادات الأكسدة والبروتينات والألياف ومجموعة مهمة من المعادن.

فوائد السمسم

إليك قائمة مفصلة بفوائد السمسم فيما يلي:

1- مكافحة السرطان

تعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات مهمة للأكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركبات التي يحويها وبين مكافحة السرطانات، لا سيما: اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان القولون، سرطان البروستاتا.

إذ تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من: فيتامين ي، فيتامين ك، المغنيسيوم. وهذه العناصر جميعها لها خصائص مهمة مكافحة للأورام.

2- تعزيز صحة الشعر

من فوائد السمسم المهمة أن البذور تحتوي على مركبات نباتية مهمة لتعزيز صحة الشعر، فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم، فإن هذا قد يحمي من الشيب المبكر ويعزز من نمو الشعر.

ونظراً لغنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، فإنه يساعد على إعادة اللمعة المفقودة للشعر الباهت.

3- السيطرة على السكري

يحتوي السمسم على مركبات مهمة، مثل المغنيسيوم ترتبط عادة بالتقليل من فرص الإصابة بالسكري والتقليل من حدة أعراض المرض لدى المصابين والسيطرة على المرض لديهم.

كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري يزيد من فاعليتها ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.

4- زيادة الخصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم

إحدى فوائد السمسم المهمة أنه يساعد عند إضافته على هيئة بذور إلى نظام الرجل الغذائي على تحسين جودة الحيوانات المنوية لديه وتعزيز خصوبته.

5- تعزيز صحة العظام

الكمية الكبيرة جداً من المعادن المهمة المتوفرة في السمسم تجعله يحتل مكانة خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة عظامك، فهذا الكم من المعادن عند تناوله من خلال بذور السمسم كفيل بتعزيز صحة عظامك.

كل هذا يجعل تناول السمسم هاماً في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بكسور في العظام.

6- تعزيز صحة القلب

من فوائد السمسم التي لا يجب التغاضي عنها هو مساعدة بذور السمسم عند تناولها بانتظام على تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران، خاصة مع غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم.

كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول السيئ، والتقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

7- تعزيز صحة وجمال البشرة

تعتبر بذور السمسم غنية بالزنك المهم في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة والذي يزيد بدوره من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد.

كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين ي يقلل بشكل ملحوظ من اثار الحروق والندوب على البشرة.

8- تحسين الهضم

بسبب احتواء بذور السمسم على كمية كبيرة من الألياف، فإن هذا يجعلها تلعب دوراً مهماً في تسهيل الهضم والتقليل من فرص الإصابة بإسهال أو إمساك.

وتساعد بذور السمسم على حماية القناة الهاضمة وتقليل فرص حصول اضطرابات هضمية أو حتى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

9- إعادة توازن الهرمونات في الجسم

أشارت العديد من الدراسات إلى أن بذور السمسم مفيدة بشكل خاص للنساء بعد بلوغ سن اليأس، وذلك لقدرة هذه البذور على موازنة الهرمونات الجنسية في الجسم.

كما أن غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية المهمة، يجعلها مهمة خلال الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية المهمة لها.

10- تعزيز عمليات حرق الدهون

أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها دور مهم في تعزيز حرق الدهون في الجسم.

ناهيك عن أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وملء المعدة لوقت أطول.

11- تعزيز امتصاص المواد الغذائية

تحتوي بذور السمسم السوداء بشكل خاص على مركبات كيميائية تعزز من فعالية فيتامين ي كمضاد للأكسدة.

كما أن احتواء بذور السمسم على كمية جيدة من الأحماض الدهنية يجعلها تساعد على تعزيز امتصاص: فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين ي، فيتامين ك.

محاذير ومخاطر

من الممكن الإصابة ببعض الأعراض والمضاعفات الصحية عند تناول بذور السمسم بكميات كبيرة، وهذه أهم المضاعفات:

الحساسية: من الممكن لتناول كميات كبيرة جداً من بذور السمسم أن يؤدي لتهيج وتحسس القولون والمعدة.

تأثير على مرضى السكري: قد يكون لبذور السمسم تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.