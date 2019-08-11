ما خطورة زيادة الدم في الجسم وأسبابها وأعراضها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يكون الدم لدى المصابين بزيادة الدم (أو ما يسمى باحمرار الدم) أكثر كثافة وسماكة من المعتاد، الأمر الذي يقلل من قدرة الدم على التنقل بحرية في الجسم والوصول لمناطق الجسم المختلفة.

أعراض زيادة الدم

مع أن أعراض زيادة الدم قد لا تظهر على العديد من المصابين الفعليين، إلا أنها وعندما تظهر فهذه أهمها:

1- مشاكل نزف الدم

من أعراض زيادة الدم في الجسم الشائعة الحصول الإصابة بنزيف في عدة مناطق من الجسم، سواء نزيف ظاهر وواضح كما في حالات نزيف الأنف، أو نزيف داخلي تظهر فيه كدمات على الجلد، وفق ما نشره موقع ويب طب.

2- الإصابة بالنقرس

من الممكن للإصابة بالنقرس أن تكون كذلك من أعراض زيادة الدم العديدة، وهذه الحالة عادة ما تتسبب بأعراض أخرى كذلك، مثل ألم المفاصل وتورمها.

3- حكة الجلد

تظهر الحكة الجلدية على المصاب بزيادة الدم بشكل خاص بعد الانتهاء من الاستحمام أو بعد أخذ دوش، وقد تكون حكة شديدة ومزعجة جداً.

4- احمرار الجلد

من أعراض زيادة الدم كذلك احمرار الجلد، وهو عرض يظهر بوضوح وبشكل خاص في مناطق الوجه واليدين والقدمين.

5- أعراض أخرى

لا يقتصر الأمر على ما ذكر فحسب، بل قد تمتد أعراض زيادة الدم لتشمل ما يلي كذلك:

ضبابية وتشوش الرؤية.

صداع وألم في الرأس.

إرهاق وتعب دائمان.

ارتفاع في ضغط الدم.

آلام واضطرابات في البطن.

حيرة وارتباك ودوخة.

تعرق.

أرق واضطرابات نومية.

تنميل في اليدين أو القدمين.

طنين في الأذنين.

أعراض زيادة الدم الخطيرة

من الممكن لزيادة الدم أن تتسبب في تجلطات وخثرات دموية، وهذه تحديداً قد تشكل خطراً كبيراً على الحياة، إذ إنها قد تسبب مشاكل صحية مثل:

ــ خثار الأوردة العميقة والذي ينشأ في الأوعية الدموية في القدم.

ــ الانصمام الرئوي والذي يحدث عندما تعمل خثر دموية على إغلاق الوعاء الدموي الذي ينقل الدم من القلب للرئتين.

لذا وإذا شعرت بأي من أعراض الانصمام الرئوي التالية، عليك استشارة الطبيب بشكل فوري وعاجل ودون أي انتظار:

ــ انقطاع في النفس وصعوبات في التنفس.

ــ الكحة المصحوبة بدم.

ــ ألم في منطقة الصدر أو أعلى الظهر.

ــ ألم شديد في منطقة الخثرة الدموية أو احمرار شديد ودفء في تلك المنطقة.

ــ ألم وتورم واحمرار وليونة غير طبيعية في إحدى القدمين.

ــ دوخة ودوار أو حتى إغماء.

ومن الجدير بالذكر التنويه هنا إلى أن الإصابة بحالة زيادة الدم قد ترفع من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، مثل الجلطة والنوبة والقلبية.

أسباب زيادة الدم

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي قد تؤدي للإصابة بزيادة حجم الدم، مثل:

ــ التعرض المفرط لأول أكسيد الكربون.

ــ وجود أكياس في الكلى.

ــ الإصابة بأورام في المثانة أو الكبد أو الدماغ.

ــ الإقامة في أماكن مرتفعة.

ــ حالات وراثية تسبب إنتاج كريات دم حمراء تفوق الحد الطبيعي.

ــ حالات تسبب نقص أكسجين الدم، مثل: انقطاع النفس النومي، أمراض القلب أو الرئتين.