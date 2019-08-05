هذه الأخطاء في الطهي تجعل الطعام ساماً

تساهم بعض طرق الطهي الخاطئة في جعل الطعام ساماً مما يعرض حياة كافة أفراد الأسرة للمخاطر، ولذلك يجب الحرص عند القيام بطهي الطعام والتأكد من عدم اتباع بعض العادات الخاطئة.

1- الانتظار حتى تحترق الزيوت

عند استخدام زيوت الطعام بأنواعها المختلفة وكذلك الزبد والسمن، يجب التأكد من عدم تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة للغاية تسبب احتراقها قبل وضع الأطعمة بها.

فهذا سيؤثر على سلامتها، وبالتالي على الأطعمة التي سيتم طهيها بها.

كما يجب عدم استخدام الزيت لمرات عديدة متكررة، ويفضل الطهي بزيت الزيتون لأنه الأكثر فائدة للصحة.

2- استعمال الأواني غير صالحة للاستخدام

في حالة استعمال الأواني المزودة بطبقة غير لاصقة، فلابد أن تكون صالحة ولم يحدث أي تقشير في هذه الطبقة، لأنها ستتحول إلى سموم تنتقل إلى الطعام.

كما أن بعض أنواع الأواني لا ينصح بالطهي بها مثل أواني الألمنيوم، والأواني المعرضة للصدأ، ويجب التأكد من اختيار أنواع جيدة لا تحتوي على أي طبقات سامة، وفقا لموقع ويب طب.

3- قلي الطعام

إن الأطعمة المقلية هي المحببة لكثير من الأشخاص وخاصةً الأطفال، ولكن هذه الطريقة في طهي الطعام غير صحية وتشكل خطورة كبيرة.

حيث ترتبط الأطعمة المقلية بمشكلات عديدة مثل أمراض القلب والسكري.

ولذلك يفضل اللجوء للطرق الصحية البديلة لجعل الطعام مميزاً، مثل الشواء أو التحمير في الفرن.

4-استخدام الفحم في الشواء

على الرغم من أنها الطريقة الأكثر صحية والأقل دهونا في طهي الطعام، ولكنها قد تسبب مخاطر في حالة عدم تسويتها جيداً.

كما أن الفحم المستخدم في الشواء وتطاير الشوائب السوداء لتلامس اللحوم والأطعمة المختلفة تجعلها سامة.

5-تخزين الطعام في حاويات بلاستيكية

عند شراء حاويات التخزين البلاستيكية، يجب التأكد من أنها غير ضارة على الصحة، فهناك أنواع من البلاستيك الخطرة والتي لا يصلح استخدامها وتخزين الطعام بها.

ويعد البلاستيك الذي يحتوي على مادة BPA من أخطر أنواع البلاستيك التي لا يجب استخدامها، فيجب أن يدون عليها Free BPA.

6-إضافة كثير من الملح

إن الإكثار من تناول الملح ونسبته في الجسم يمكن أن يؤدي لما يسمى بـ"تسمم الملح"، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى المتعلقة به مثل أمراض الكلى وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

ولذلك يجب الاعتياد على إضافة كميات قليلة من الملح إلى مختلف الأطعمة.

7- إضافة كميات كبيرة من السكر

ولا يقتصر السكر على الحلويات فحسب، بل إنه يختبئ في بعض الأطعمة الأخرى مثل الصلصات التي تضاف للأطعمة.

ويؤدي السكر إلى ارتفاع نسبته في الدم، السمنة، زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات، ضعف الجهاز المناعي، وتسوس الأسنان.

ويفضل اللجوء إلى السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، فهي البديل الصحي للسكر المصنع.

8-الاعتماد على الأطعمة والوجبات الجاهزة

من السهل تحضير الوجبات الجاهزة والمجمدة من خلال وضعها في الميكروويف لدقائق قليلة، ولكن في المقابل ستؤدي إلى مخاطر صحية عديدة.

وذلك لاحتوائها على الكثير من المواد الحافظة والمركبات الكيميائية الضارة التي تساعد في بقائها دون تلف لفترات طويلة.

ولهذا، فإن الأطعمة الطازجة التي يتم طهيها وتناولها على الفور هي الأفضل على الإطلاق.

9-عدم التأكد من سلامة الأطعمة

في بعض الأحيان، يتم تخزين الطعام بطريقة خاطئة، ويؤدي هذا إلى تلفه سريعاً، ولكن لا تستطيع المرأة اكتشاف هذا بسهولة، فتستخدمه في صنع أطباق مختلفة، مما يسبب حدوث التسمم.

ولأن الوقاية خير من قنطار علاج، فيجب التأكد من تخزين الأطعمة بطريقة جيدة وصحيحة، وكذلك التخلص من أي أطعمة تظهر عليها علامات التلف.