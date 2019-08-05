كشف طبي يساعد على تأخير انقطاع الطمث 20 عامًا!

المصدر: البيان الالكتروني

في اكتشاف علمي مذهل وإنجاز كبير، أصبح الأطباء قادرون الآن على تأخير انقطاع الطمث لمدة 20 عامًا، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن هذا يتم عن طريق عملية جراحية لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة فقط، على النسوة في سن الأربعين، ويشير الخبراء إلى أن أساس العملية هو خداع الساعة البيولوجية لدى النساء للتفكير بأنهن أصغر سنًا، وتؤكد صحيفة "التايمز"، أن سن الإنجاب قد يرتفع لدى النساء في هذه الحالة إلى الستينيات من العمر.

وخضع للعملية بالفعل 9 نساء بريطانيات تتراوح أعمارهن بين 22 و36 عاماً، وتقوم العملية على أساس إزالة قطعة من أحد المبيضين، ويتم تجميد أنسجة المبيض في درجة 150 مئوية، وتُحفظ حتى تصل سن اليأس وبمجرد الوصول لهذا يتم إذابته وزرعه مرة أخرى، حيث سيتم إعادة تشغيل الهرمونات، وتأخير انقطاع الطمث بحسب قناة روتانا.

وتتكلف العملية ما بين 3000 و7000 جنيه إسترليني لإزالة وتخزين قطعة من المبايض، و4000 جنيه إسترليني إضافيه للزرع، وقد منحت جامعة برمنغهام ترخيصًا يمكنها من تخزين الأنسجة بأمان، وعلى الرغم من هذا تقول "التايمز" إن هذا ليس تأكيدًا على الفاعلية السريرية للعلاج.