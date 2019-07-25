الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة

المصدر: دبي - عمر حرزالله

قد يساعد حرق الأعصاب في العمود الفقري على تخفيف آلام الظهر المزمنة.

فقد أظهرت دراسة حديثة أن هذه التقنية، التي تستخدم موجات التردد اللاسلكي، فعالة بنسبة 90 في المئة وقد تعمل عن طريق منع إشارات الألم المنطلقة من العمود الفقري الانتقال إلى المخ، وفقاً لما أوردته المجلة الأوروبية «سباين جورنال».

وألم أسفل الظهر يصيب حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة وحدها. وتتراوح العلاجات بين استخدام مسكنات الألم والعلاج الطبيعي إلى الجراحة، لكن العديد من المرضى لا يستجيبون، وقدرت الإعاقة طويلة الأجل نتيجة ألم أسفل الظهر بحوالي واحد من كل ستة مصابين.

وتقليدياً، ألقي اللوم على الألم المزمن في أسفل الظهر على الأقراص المطاطية الماصة للصدمات التي تقع بين عظام العمود الفقري. ويمكن لهذه الأقراص، التي تحتوي على مركز ناعم محاط بقشرة أكثر صرامة، أن تتآكل مع التقدم بالعمر أو نتيجة البلى وكثرة الاستعمال.

يمكن للقرص المنزلق أو المنفتق أيضاً أن يسبب الألم عن طريق ضغطه على الأعصاب في العمود الفقري.

لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه في كثير من الحالات، قد يكون الألم مرتبطاً بفقرات العمود الفقري، بدلاً من الأقراص، والبالغ عددها 33 فقرة.