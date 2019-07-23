«حصان طروادة» للقضاء على السرطان

المصدر: دبي - عمر حرزالله

طور الباحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية بقيادة الدكتور ناثان جيانتشي، أستاذ قسم الكيمياء. عقار «حصان طروادة» الذي يقوم بخداع الخلايا السرطانية والدخول إليها وقتلها.

واختبر الباحثون هذا النهج باستخدام عقار باكليتاكسيل الكيماوي حيث استطاع القضاء بالكامل على سرطان العظام والبنكرياس والقولون لدى الفئران.

ويتضمن هذا النهج الجديد وفق «ساينس ديلي»، ربط نوع من العلاج الكيماوي بدهون تستخدمها الأورام وقوداً للنمو.

ويتم تناول الدهون من قبل الخلايا الخبيثة مع دواء السرطان. وبمجرد دخول الورم، يصبح الدواء نشطاً ويدمر الخلايا السرطانية من الداخل.

ويبدو العقار كحمض دهني صغير الحجم، لذا فإن مستقبلات الورم تراه وتدعوه للدخول، ثم يبدأ بعملية الأيض ويقتل خلايا الورم الخبيث.