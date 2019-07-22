قوقعة اصطناعية تعيد السمع كاملاً للصم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أعلن باحثون في جامعة غرينتش بلندن عن تطوير جهاز يتيح للأشخاص الصم سماع الأصوات بصورة عالية الجودة ومثالية تقريبا.

ويتم ذلك وفق "ديلي ميل" باستخدام رقاقة على شكل قوقعة اصطناعية تفكك الأصوات وتعيد بناءها أثناء سماعها، بدلاً من تضخيم ضوضاء الخلفية، كما هي الحال في السماعات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الجهاز يسجل طبقات متعددة من الصوت لإنشاء صوت جديد يتراوح وضوحه بين 90 إلى 100 في المائة، تماما مثل الصوت الذي تسمعه الأذن السليمة.

ويعتقد الباحثون البريطانيون أن النظام الجديد سيكون متاح تجاريًا في غضون ست سنوات.

يشار إلى أنه يوجد في المملكة المتحدة وحدها حوالي 1200 شخص لديهم رقاقات اصطناعية على شكل قوقعة الأذن تقوم بتوصيل الميكروفون مباشرة إلى الدماغ لإعادة السمع، لكنها تتسم بالضجيج.