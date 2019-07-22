هذا المشروب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت مجموعة من الأطباء اليابانيين إلى أن الاستخدام الدائم وطويل الأمد لعصير الطماطم غير المملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مجموعة العلماء اليابانيين قاموا بتحليل بيانات تابعة لـ184 رجلا و297 امرأة، طلب منهم استخدام عصير الطماطم غير المملح بكميات غير محدودة.

وجاءت النتائج بانخفاض ضغط الدم لدى المشاركين في الاختبار بالإضافة لانخفاض مستوى الكوليسترول الضار، بحسب وكالة سبوتنيك.

كما لوحظ أن الأشخاص، الذين عانوا من مشاكل في ضغط الدم بلغت مستويات الضغط لديهم الحالة الطبيعية وبخاصة لدى الرجال.

ويعتقد بأن الحد الأقصى لضغط الدم الطبيعي حوالي 120/80 ميلليمتر زئبقي.