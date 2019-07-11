تحذير ..عصائر الفاكهة قد تسبب السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت دراسة علمية من تناول كمية كبيرة من عصائر الفواكه والمشروبات السكرية عامة لأنه يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.

وكشفت الدراسة وجود صلة بين الاستهلاك المنتظم لكل أنواع المشروبات السكرية واحتمال الإصابة بالمرض وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتعد هذه أول دراسة تكتشف علاقة واضحة بين تناول السكر ومرض السرطان.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون فرنسيون في جامعة السوربون إن المعني بالمشروبات السكرية، عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وتتبعت الدراسة 100 ألف حالة على مدار 5 سنوات من أجل الوصول إلى هذه النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتم جمع البيانات عبر استبيان تناول صحة تغذية عشرات الآلاف من الفرنسيين البالغين، و79 في المئة منهم نساء.

وكان على المشاركين تعبئة بيانات عن صحتهم وغذائهم مرتين خلال 24 ساعة، لمعرفة مقدار استهلاكهم من الطعام والشراب ونوعيته، وأثر ذلك على صحتهم.

وخلال الدراسة جرى تشخيص 2200 حالة سرطان، بما في ذلك 693 سرطانا من الثدي.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين تناول المشروبات السكرية والسمنة، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى السرطان، لكن الباحثين الفرنسيين يقولون إن السكر يؤدي بنفسه إلى السرطان.