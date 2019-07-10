فوائد مذهلة للشمر في الجسم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كثيرًا ما يفضل الناس تناول الشمر بعد الطعام. كما أن لديه العديد من الفوائد والمزيا غير المعروفة كثيرا.

فوفقا لموقع "newstracklive"، يتم هضم الشمر بشكل جيد ويزيل رائحة الفم. ويمكن تناوله أيضًا لعلاج العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

إذ يحتوي الشمر على 17 ٪ من الاحتياجات اليومية للجسم من فيتامين C و 7 ٪ من الكالسيوم و 6 ٪ من الحديد و 6 ٪ من المغنيسيوم و 3 ٪ من البوتاسيوم و 19 ٪ من المغنيسيوم. وهي مواد سعراتها الحرارية منخفضة جدا. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يسرع إذابة الدهون الزائدة المخزنة في الجسم، ويخفض الوزن.

وشرب ماء الشمر يخفف من الإمساك وحموضة المعدة وعسر الهضم ويسرع عملية الهضم، وهو غني بالحديد مما يقوي الدم ويزيل الأوساخ عنه. كما يحتوي ماء الشمر أيضًا على البوتاسيوم ، مما يساعد على التحكم بضغط الدم عن طريق شربه.