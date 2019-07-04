الكولسترول المنخفض يزيد مخاطر الجلطة الدماغية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عادة ما يشجع الأطباء المرضى على خفض مستويات الكوليسترول في الدم لتحسين صحة القلب، لكن دراسة جديدة أظهرت أن الأشخاص الذين يقل مستوى الكوليسترول السيء لديهم لديهم عن 70، يواجهون مخاطر أكبر في الإصابة بالجلطة الدماغية مقارنة بأولئك الذين يقل مستواه لديهم عن 100 ولكن أكثر من 70.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا ونشرتها "ديلي ميل"، فإن الكوليسترول المنخفض جدًا يزيد مخاطر الإصابة بنزيف دماغي بنسبة 169٪ ، وذلك- نتيجة ضعف الأوعية الدموية وانفجارها.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن الكوليسترول يتراكم داخل الأوعية الدموية بحيث يضطر القلب إلى ضخ الدم بقوة فتمتلئ شرايين الدماغ بالدهون مما يعرضها للتخثر، فتتحول إلى جلطات فيتوقف تدفق الدم في داخلها، وبالتالي يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ وتحدث الجلطة.