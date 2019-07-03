علاج ثوري للأورام الخبيثة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حقق الباحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية إنجازا كبيرا في القضاء على الأورام الخبيثة، وذلك من خلال تمكنهم من تعريض الخلايا السرطانية التي تنشر المرض إلى الإجهاد الشديد والتدمير الذاتي.

وأظهرت التجارب وفق "ديلي ميل" أنه يمكن دفع الخلايا السرطانية لقتل نفسها من خلال تقنية تعمل على إيقاف نشاط بروتين معين يغذيها يدعى "ATF4". وقد نجحت هذه التقنية في معالجة مجموعة من الأشكال المختلفة للسرطان لدى البشر والفئران وخاصة سرطان الأمعاء وسرطان الدم.

وقد اكتشف الباحثون أن هناك بالفعل عقاقير موجودة في الأسواق توقف نشاط المادة الكيميائية المسماة ATF4، مثل عقار "bortezomib" الذي يعمل على حرمان الخلايا السرطانية من الجلوكوز مما يدفعها للانتحار، وهذا يوفر الأمل في التعجيل بالعلاج الثوري.