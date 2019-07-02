علاج تضخم البروستاتا بتيار مائي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت تجربة جديدة أن تسليط تيار مائي على البروستاتا المتضخمة يمكن أن يقلصها بصورة تضاهي فعالية الجراحة ، لكن مع آثار جانبية أقل.

وقد استخدم في التجربة وفق "ديلي ميل" جهاز يشبه المسبار طوره باحثون في مستشفى "فريملي بارك" بلندن ، وهو يطلق نفثة عالية السرعة من المياه المالحة على البروستاتا لإزالة الأنسجة الزائدة ، ويعمل في دقائق ، ويقل خطره أربعة أمثال مقارنة بالجراحة فيما يتعلق بالتعرض للضعف الجنسي.

ويصيب التضخم الحميد للبروستاتا نصف الرجال في الخمسين من العمر وما يصل إلى 90 في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 80 نظرا لانخفاض مستويات هرمون تالستوستيرون الذكري ، مما يؤدي إلى نمو خلايا هذه الغدة الذكرية.

وعادة ما يتم علاج الأعراض الخفيفة بأدوية مثل ألفا بلوكر، والتي تعمل على استرخاء عضلات البروستاتا وعنق المثانة ، مما يسمح بتدفق البول بسهولة أكبر، أو استئصال البروستاتا بالجراحة في الحالات الصعبة.