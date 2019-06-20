البدينات ينجبن أطفالاً مصابين بالسكري

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت الأبحاث في جامعة أدنبرة الأسكتلندية أن النساء اللواتي يعانين من البدانة أثناء الحمل تزداد لديهن مخاطر إنجاب أطفال مصابين بالسكري من النوع الثاني بمقدار ثلاثة أضعاف.

ووجدت الدراسة التي راجعت الملفات الصحية لحوالي 120 ألف امرأة على امتداد 60 عاماً، أن المرأة الحامل التي تعاني من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة تواجه خطرًا أكبر بنسبة 40٪ في إنجاب أطفال سوف يعانون من السكري لاحقا.

ويعتقد العلماء أن ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء وجود الطفل في رحم الأم البدينة قد يبرمج النساء لتطوير هذه الحالة.

ولوحظ ارتفاع في مستوى الأمهات البدينات أثناء الدراسة خمسة أضعاف، وهناك صلة كبيرة بين مؤشر كتلة الجسم لدى الأمهات والأطفال المصابين بالسكري.