تناول رقائق البطاطس أثناء الحمل يؤخر نمو الطفل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تشير دراسة حديثة إلى أن الإكثار من رقائق البطاطس أثناء الحمل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نمو الطفل.

وتحتوي رقائق البطاطس على دهون أوميغا 6 التي تسمى حمض اللينوليك، وكان يعتقد سابقاً أن لها فوائد صحية مثل خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

لكن الباحثين وجدوا أن إطعام الفئران بثلاثة أضعاف الاستهلاك اليومي الموصى به من حمض اللينوليك، قلل من الهرمونات التي تنظم نمو وتطور الأجنة بعد الولادة.

كما أثرت هذه الدهون على وظائف الكبد، وزيادة البروتينات التي تسبب تقلصات في الرحم، وفقاً للنتائج التي نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء.

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة، الدكتورة دين سكيلي، من جامعة غريفيث: «من المهم للمرأة الحامل أن تفكر في نظامها الغذائي، ويشكل بحثنا مثالاً آخر على أن تناول الكثير من نوع معين من المغذيات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نمو الطفل».

وأمد فريق البحث بجامعة غريفيث في كوينزلاند، أستراليا، الفئران مدة 10 أسابيع بنظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من حمض اللينوليك قبل التزاوج، ثم تحققوا من آثار النظام الغذائي، على الحمل وتطور النسل.

ووجد الفريق أن أمهات الفئران اللاتي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض اللينوليك كان لديها عدد أقل من الأطفال الذكور، ولا يُعرف بعد إذا كانت التأثيرات نفسها ستُلاحظ على البشر وما كمية حمض اللينوليك الضارة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.