25 كوباً من القهوة يومياً لا تشكل خطورة على القلب

المصدر: إعداد: فاتن صبح





كشفت أبحاث أجريت في الآونة الأخيرة أن تناول ما يصل إلى 25 كوباً من القهوة يومياً لا يشكل خطورةً على القلب.

وارتكز البحث الذي عرض أمام جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مؤتمرها الأخير إلى تحاليل أجريت على ما يقارب 8500 شخص في المملكة المتحدة.

ومقارنةً بأولئك الذين يتناولون أقل من كوب قهوة واحد في اليوم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى نسب استهلاك وبعضهم يشرب خمسة أكواب في اليوم في حين أن البعض يتناول 25 كوباً من القهوة لم يكونوا أكثر عرضةً للتيبس الشرياني الأمر الذي يجهد القلب ويضاعف من خطورة التعرض لجلطة أو نوبة قلبية.

وفي حين أن الموضوع قيد الجدال منذ زمن طويل إلا أن عدداً من الأبحاث المستجدة كشفت عن منافع متصلة بالاستهلاك المنتظم للقهوة بما في ذلك صحة القلب وطول العمر.