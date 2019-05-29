الكوليسترول المرتفع يسبب الزهايمر المبكر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير دراسة جديدة إلى أن الكوليسترول المرتفع في الجسم يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر المبكر، وهو مرض نادر من الخرف يتسبب باضطراب الدماغ بصورة شديدة.

وهناك رابط بين الشكل المتأخر الأكثر شيوعًا من الزهايمر والكوليسترول "الضار" المرتفع من خلال دراسات متعددة ، لكن النوع المبكر من المرض الذي يبدأ قبل سن 65 لم يتم فهمه جيدًا.

والآن اكتشف الباحثون في مستشفى شؤون المحاربين القدامى بأتلانتا وجامعة إيموري الأميركية أن كوليسترول الدم قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالزهايمر المبكر - سواء كان المرض ناجما عن جين معتل يدعى "جين الزهايمر" أم لا.

وتشير نتائج الدراسة الأميركية إلى أن اتباع نظام غذائي أكثر صحة قد يساعد في تجنب بداية فقدان الذاكرة .

وهناك أربعة جينات تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر المبكر بشكل جماعي ، وهي تسبب حوالي 14 في المائة من 200 ألف حالة في الولايات المتحدة.