تقرير جديد يربط اللحوم المصنعة بالسرطان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

دعا أحد واضعي تقرير جديد حول العلاقة بين اللحوم المصنعة والسرطان بأسكتلندا إلى شن حملة توعية عامة حول المخاطر الصحية لهذه اللحوم.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «هيرالد سكوتلاند»، قال البروفيسور دينيس كوربيت: إن العلاقة بين لحم النتريت وسرطان الأمعاء «واضحة» وإن الآباء والأمهات والمستهلكون بحاجة إلى معرفة ما يأكلون.

وجاءت دعوته بعد إطلاق الصحيفة مؤخراً حملة تحث الحكومة الأسكتلندية على ضمان خلو اللحوم المصنعة المقدمة في المدارس والمستشفيات من النتريت.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن استهلاك 50 غم من اللحوم المصنعة، كالهوت دوغ، يومياً يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.

وأيدت جميع الأحزاب المعارضة هذه الدعوة، ما يعني أنه يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان الأسكتلندي.