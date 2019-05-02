كيف تنقص وزنك بدون حمية؟

المصدر: إعداد ــ عمر حرزالله

ينصح جريم توملسون، وهو خبير بالتغذية الصحية والممارسات الرياضية، أنه بإمكان الناس إنقاص الوزن حتى مع تناول البيتزا والشوكولاتة وأي نوع من الأطعمة المفضلة لديهم.

ووفقا ل "صن" يمتلك هذا الرياضي البالغ من العمر 31 عامًا وهو من أبردين، مئات الآلاف من المتابعين على إنستغرام بفضل أسلوبه اللامعقول في تناول الطعام وفقدان الوزن.

وليس هناك ما يزعج جريم أكثر من صناعة الحمية الغذائية التي تزيد من تعقيد الكيفية التي يمكن بها للناس التخلص من الوزن الزائد.

وقال: "هناك الكثير من الأطعمة غير الصحية وأردت أن أخبر الناس أن هناك طريقة واحدة فقط لتخسيس الوزن مع وجود عجز في السعرات الحرارية. فالناس يشعرون بالحرمان وهذا عندما يستسلمون ويبدأون في الأكل بشراهة.

ويصر جريم على أن الصيغة بسيطة لإنقاص الوزن بغض النظر عن الأكل الذي نتناوله، وكل ما علينا فعله هو استهلاك سعرات حرارية أقل مما نتناوله، ولا يهم مصدر تلك السعرات الحرارية.