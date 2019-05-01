مضاد حيوي وفيتامين «سي» يعالجان السرطان

المصدر: دبي - عمر حرزالله

طور الباحثون في جامعة سالفورد البريطانية، طريقة جديدة غير تقليدية لمكافحة الخلايا السرطانية، حيث تم دمج مضاد حيوي مع فيتامين C.

ولم يقتصر المزيج على علاج الأورام الخبيثة فحسب، بل قلل أيضاً وفقاً لـ«ديلي ميل»، فرصة عودة انتشار السرطان في الجسم مجدداً.

كانت العلاجات التي تمزج بين «الدوكسيسيكلين» وفيتامين C (حمض الأسكوربيك) أكثر فعالية بنسبة 100 مرة في القضاء على الخلايا الجذعية السرطانية في المختبر مقارنة بعامل مضاد آخر للسرطان يجري اختباره وهو «ديوكسي-د- غلوكوز».

وتعتمد الدراسة الجديدة على عمل سابق قام به فريق الباحثين في المملكة المتحدة، حيث بحث في استخدام فيتامين C لقتل الخلايا الجذعية السرطانية عن طريق منع الميتوكوندريا في الخلية «المحرك الرئيسي للخلية»، من إنتاج الطاقة.