عدم الإفطار يزيد مخاطر أمراض القلب

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير دراسة جديدة إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 87 في المئة.

وأفادت "ديلي ميل" أن الباحثين في جامعة أيوا الأميركية قاموا بتحليل بيانات على امتداد 18 عاما ل 6550 شخص ممن تزيد أعمارهم على 40 عامًا وليس لديهم أي تاريخ في الإصابة بأمراض القلب.

وتم سؤال هؤلاء الأشخاص عن عدد المرات التي تتناولوا فيها وجبة الإفطار؟"

وأجاب 59% منهم أنهم يتناولون وجبة الإفطار يوميا ، فيما أجاب5.1% أنهم لم يتناولوا أيو وجبة إفطار قط ، و 10.9% أجابوا أنهم نادرا ما يتناولونها ، و 25% قالوا إنهم يتخطونها لبضعة أيام.

واكتشف الباحثون الأميركيون صلة واضحة بين عادات الإفطار ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أنه كلما قل تناول الإطار زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى وصلت النسبة إلى 87% لمن لم يتناولها.