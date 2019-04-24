لماذا يجب عدم تناول البيض بأدوات المائدة الفضية؟

المصدر: وكالات

قد يفكر البعض في إخراج أدوات المائدة الفضية عند إعداد الفطور لضيف عزيز. ولكن يجب الانتباه لأن رائحة غير محببة يمكن أن تنشأ عند تقديم البيض المسلوق باستخدام أدوات مائدة فضية.

يرجع هذا لأن هناك تفاعلاً كيميائيا يحدث ما يتسبب في إفراز البيضة رائحة سيئة ويصبح مذاقها يشبه المعدن بقوة.

عندما يمتزج البروتين في البيض بالفضة في المعلقة، ينتج عنه كبريتيد الفضة. وسوف تلاحظ أيضا أن هذه العملية سوف تفسد الملعقة الفضية الرائعة بترك بقع سوداء.

وبالتالي من الأفضل استخدام ملعقة استانلس عادية مثلما تفعل أغلب المطاعم والفنادق.